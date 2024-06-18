Atatürk Barajı Göleti'nde Gencin Boğulma Olayı - Son Dakika
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Atatürk Barajı Göleti'nde Gencin Boğulma Olayı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'ne giren 22 yaşındaki Salih Kaçan hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaçan'ın cesedi su altı ekibi tarafından bulundu.

18.06.2024 20:19
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'ne giren kişi hayatını kaybetti.

Baraj kıyısında gölete giren Salih Kaçan (22) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Kaçan'ın cesedine ulaştı.

Cenaze, Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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