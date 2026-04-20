Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi Ödüle Layık Görüldü
Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi Ödüle Layık Görüldü

20.04.2026 15:18  Güncelleme: 16:21
Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Atatürk Bilim Merkezi, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisinde ödül kazanarak bilim ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atatürk Bilim Merkezi, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda "Üst Yapı Çalışmaları" kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Akla, bilime ve eğitime yatırımın çok önemli olduğu bu günlerde merkezimizin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Bu ödül hepimizin, tüm Merkezefendi'nin" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarının karşılığını ulusal bir ödülle aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışma Ödül Töreni'nde, Atatürk Bilim Merkezi "Üst Yapı Çalışmaları" kategorisinde ödül aldı.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, teknolojiyi gençler için erişilebilir kılmak ve yerel ölçekte inovasyonu desteklemek amacıyla kurulan merkez, teknik donanımı ve kapsayıcı eğitim modeliyle jüri üyelerinden tam not aldı.

"Bu ödül tüm Merkezefendi'nin"

Büyük bütçeli yatırımların değerlendirildiği yarışmada elde edilen bu başarının, Merkezefendi'nin vizyonunu bir kez daha gösterdiğini belirten Doğan, "Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'nde bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin bir karşılığı olarak ödüle layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, gençlerimize ilham olmak ve teknolojiyi ulaşılabilir kılmak adına hayata geçirdiğimiz Atatürk Bilim Merkezi'miz ile kazandığımız bu ödül hepimizin, tüm Merkezefendi'nin" diye konuştu.

Şeniz Doğan, yeniden encümen üyeliğine seçildi

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı da gerçekleştirildi. Birlik yönetiminin de belirlendiği toplantıda, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeniden Birlik Başkanlığı'na seçilirken, Şeniz Doğan da yeniden encümen üyeliğine seçildi.

Doğan, "Yeniden Birlik Başkanlığı'na seçilen Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e başarılar diliyor, beni de tekrar Encümen Üyeliği görevine layık gören tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararlar birliğimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

