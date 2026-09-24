Atatürk büstünü söken şüpheli Muğla Menteşe'de kamera kayıtlarıyla yakalandı

Atatürk büstünü söken şüpheli Muğla Menteşe'de kamera kayıtlarıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kötekli Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerindeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekibi, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları neticesinde olayı A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüpheli Kötekli Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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