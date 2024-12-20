Atatürk'e Hakaret Eden Davut T. 1 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Atatürk'e Hakaret Eden Davut T. 1 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Kayseri'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen Davut T., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davut T., mahkeme duruşmasında pişman olduğunu ve beraatini talep etti.

20.12.2024 12:59
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KAYSERİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Davut T. (34), 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Davut T. iddiaya göre, 30 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu paylaşımın altına hakaret içerikli yorum yazdı. Şikayet sonrası Davut T. hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Davut T., hazır bulundu. Davut T., pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir suçtan geldiğim için pişmanım. Beni bu duruma düşürdükleri için pişmanım. Takdir sizin. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, Davut T.'yi, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'e Hakaret Eden Davut T. 1 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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