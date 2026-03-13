Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Gözaltında

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni R.A. (59), gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni R.A., iddiaya göre 10'uncu sınıf öğrencilerine ders anlattığı sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Ayrıca, R.A.'nın telefonlarına Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiğini de ileri süren 11 öğrenci, durumu okul yönetimine bildirip, resmi şikayette bulundu. Olayın duyulmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi de adliye önünde basın açıklaması yapıp, durumu kınadıklarını bildirdiler. ADD Turgutlu Şube Başkanı Orhan Eratıcı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade edip, öğrencileri sergiledikleri tutumdan dolayı kutladı. Avukatları arıcılığıyla öğretmen R.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eratıcı, sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde ilçemizde bulunan İ.Ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni R.A.'nın ders esnasında öğrencilerine Atatürk'e hakaret içerikli söylemlerde bulunması iddialarına yönelik olarak yerel ve/veya ulusal basına yansıyan haberler nedeniyle resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınması, delillerin tespiti çalışmalarının yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),