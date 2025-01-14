Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen K.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolleri sonrası, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.B.D. tutuklandı.