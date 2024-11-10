Atatürk'e Vefa: Ortahisar Belediyesi Videoyla Anma Yaptı - Son Dakika
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Atatürk'e Vefa: Ortahisar Belediyesi Videoyla Anma Yaptı

Atatürk\'e Vefa: Ortahisar Belediyesi Videoyla Anma Yaptı

İlk kez dronla çekilen videoda, Ortahisar Belediyesi Atatürk'ü sonsuzluk işaretiyle anarak saygı gösterdi.

10.11.2024 13:17
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Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılına özel hazırladıkları videoda "sonsuzluk" koreografisi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, videoda Başkan Kaya ve belediye çalışanları, siyah kıyafetler giyip belediye önünde toplanarak sonsuzluk işareti oluşturdu, koreografi, dronla görüntülendi.

Belediye Başkanı Kaya, Türk milletinin Atatürk'e vefa borcu olduğunu belirterek, ölümünün 86. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle saygıyla ve minnetle andığını vurguladı.

Bugün vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşanmasının, Atatürk'e ve onunla mücadele eden arkadaşlarına borçlu olunduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu, onu anlamak hepimizin yurtseverlik görevi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demek tam bağımsız Türkiye demektir, kadın erkek eşitliği demektir, çalışmak, üretmek, müreffeh bir Türkiye olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk demek, yurtta barış, dünyada barış demektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'e Vefa: Ortahisar Belediyesi Videoyla Anma Yaptı - Son Dakika

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