Danıştay\'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine iptal kararı

Danıştay, İBB'nin temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. İhalenin iptaline oy birliğiyle karar verildi. Kararda "Davaya konu ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali istendi. Atatürk Havalimanı'yla ilgili alınan kararın yasal dayanaktan yoksun olması, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.
Mahkeme 07 Kasım 2022 tarihli ara kararı ile anlaşmazlık konusu taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri, kamu yararı, hukuka uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle teknik yönden bilimsel gerekçeye dayalı, açık sonuç belirten ayrıntılı bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını istedi.
Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, "27 Mayıs 2022 tasdik tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetmediği bilirkişi heyetimizce tespit edilmiştir" denildi.
İBB'nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı'na karşı açtığı davayı Ankara 16. İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023'te karara bağladı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin bu kararını temyize götürdü. İBB'nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oy birliğiyle karar verildi.
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