Atatürk Heykeline Saldıran 2 Kişi Tutuklandı

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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın'la görüşmesinin ardından geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Süreci başından beri yakından takip ettiklerini belirten Genç, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde faillerin kısa sürede yakalandığını bildirdi.

Genç'in olaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ülkemizin birliği ve beraberliğine yönelik yapılan her türlü saldırıya karşı duruşumuz nettir. Toplumsal huzur ve barışımızı bozmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlere geçit vermeyecek, milletimizin ortak değerlerine yapılan her saldırıların karşısında durmaya devam edeceğiz."