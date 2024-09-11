Atatürk Heykeline Zarar Vermeye Çalışan Kişi Tedavi Altına Alındı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisinde tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen şüpheli psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.

Dün, Pınarhisar ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermeye çalışan şüpheli C.B hakkında işlem başlatılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup, şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." bilgisi verilmişti.