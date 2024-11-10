Atatürk, Manisa'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Manisa'da Anıldı

Atatürk, Manisa\'da Anıldı

Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Manisa'da anma töreni düzenlendi, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 11:32
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Manisa'da da özlem ve saygı ile anıldı. Siren sesiyle birlikte gözyaşlarını tutamayan Büşra Akdoğru (27), "Atatürk'ü çok sevdiğimden duygulandım" dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle Şehzadeler ilçesinde anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Manisa'daki tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak Atatürk'ün anıtına çelenkler konuldu. Ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sirenler çalarken tüm Manisa'da hayat durdu. Kimi caddede, kimi de balkonlarında saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı sonrası tören sona erdi.

Ailesiyle birlikte törenin düzenlendiği meydana gelen Büşra Akdoğru, siren sesiyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Büşra Akdoğru, "Atatürk'ü çok sevdiğimden duygulandım" dedi.

Kaynak: DHA

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