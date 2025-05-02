Atatürk Orman Çiftliği 100. Yaşını Kutluyor: Gelecek Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Orman Çiftliği 100. Yaşını Kutluyor: Gelecek Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek

Ankara Kent Konseyi, Atatürk Orman Çiftliği'nin 100. yılı dolayısıyla 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde 'Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştayda AOÇ'nin tarihi ve geleceği üzerine tartışmalar yapılacak.

02.05.2025 15:45  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 100'üncü yılı dolayısıyla 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde "Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları Çalıştayı" düzenleyecek. Çalıştayda AOÇ'nin geçmişi, bugünü ve geleceği tartışılacak, öğrenci ve profesyonellere yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşunun 100'üncü, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenecek bir dizi etkinlik ve çalıştay ile kutlanacak. AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Atatürk Orman Çiftliği Komisyonu tarafından 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde "Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları Çalıştayı" yapılacak.

Akademisyenler Ata mirasına sahip çıkacak

Etkinlik ve panel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Mimarlık Kültürü ve Planlama Atatürk Orman Çiftliği Komisyonu Koordinatörü Dr. Selin Çavdar Sert'in yapacağı açılış konuşmaları ile başlayacak. Panelde çerçeve konuşmaları ise AKK Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından yapılacak.

Etkinliğin ilk oturumunda, "Atatürk Orman Çiftliği'nin Yüz Yılı" başlığı altında Prof. Dr. Çağatay Keskinok ve Prof. Dr. Ali Cengizkan konuşacak. İkinci oturumda ise "Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları" konusu ele alınacak ve Dr. Selin Çavdar Sert'in moderatörlüğünde Doç. Dr. Hilal Aycı, Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar ve diğer uzmanlar sunuş yapacak.

Çalıştay etkinlikleri kapsamında akademisyen, öğrenci ve profesyonellere açık atölyeler düzenlenirken; 5 Mayıs Pazartesi günü AKK'de yapılacak panelde Atatürk Orman Çiftliği'nin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine tartışmalar yapılacak.

Etkinlik kapsamında "Hafıza Oyunu" atölyesi, Dr. Kumru Arapgirioğlu ve Dr. Deniz Altay Baykan tarafından yürütülecek. "Peyzaj Mirası: Yürü-Eskizle-Haritala" atölyesi, Dr. Selin Çavdar Sert, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve Urban Sketchers Ankara tarafından gerçekleştirilecek. "Sürdürülebilir Kamusal Mekan: Yap-Boz-Yeniden Tasarla" atölyesini ise Dr. Fulya Özmen, Dr. Merve Akansel ve ekip yürütecek.

Çalıştay programında 3 Mayıs Cumartesi günü (yarın) AOÇ Saha Gezisi ve Yerinde Atölyeler (AOÇ), 4 Mayıs Pazar günü Atölye Çalışmaları ve Tartışmalar (ABB Genç Akademi, Ulus), 5 Mayıs Pazartesi günü ise Panel, Çerçeve Konuşmalar ve Atölye Sunuşları (Ankara Kent Konseyi Binası, Gençlik Parkı/Ulus) yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Orman Çiftliği 100. Yaşını Kutluyor: Gelecek Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:54:42. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Orman Çiftliği 100. Yaşını Kutluyor: Gelecek Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.