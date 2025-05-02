Atatürk Orman Çiftliği 100. Yaşını Kutluyor: Gelecek Senaryoları Çalıştayı Düzenlenecek

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 100'üncü yılı dolayısıyla 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde "Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları Çalıştayı" düzenleyecek. Çalıştayda AOÇ'nin geçmişi, bugünü ve geleceği tartışılacak, öğrenci ve profesyonellere yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşunun 100'üncü, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenecek bir dizi etkinlik ve çalıştay ile kutlanacak. AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Atatürk Orman Çiftliği Komisyonu tarafından 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde "Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları Çalıştayı" yapılacak.

Akademisyenler Ata mirasına sahip çıkacak

Etkinlik ve panel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Mimarlık Kültürü ve Planlama Atatürk Orman Çiftliği Komisyonu Koordinatörü Dr. Selin Çavdar Sert'in yapacağı açılış konuşmaları ile başlayacak. Panelde çerçeve konuşmaları ise AKK Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından yapılacak.

Etkinliğin ilk oturumunda, "Atatürk Orman Çiftliği'nin Yüz Yılı" başlığı altında Prof. Dr. Çağatay Keskinok ve Prof. Dr. Ali Cengizkan konuşacak. İkinci oturumda ise "Atatürk Orman Çiftliği için Gelecek Senaryoları" konusu ele alınacak ve Dr. Selin Çavdar Sert'in moderatörlüğünde Doç. Dr. Hilal Aycı, Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar ve diğer uzmanlar sunuş yapacak.

Çalıştay etkinlikleri kapsamında akademisyen, öğrenci ve profesyonellere açık atölyeler düzenlenirken; 5 Mayıs Pazartesi günü AKK'de yapılacak panelde Atatürk Orman Çiftliği'nin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine tartışmalar yapılacak.

Etkinlik kapsamında "Hafıza Oyunu" atölyesi, Dr. Kumru Arapgirioğlu ve Dr. Deniz Altay Baykan tarafından yürütülecek. "Peyzaj Mirası: Yürü-Eskizle-Haritala" atölyesi, Dr. Selin Çavdar Sert, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve Urban Sketchers Ankara tarafından gerçekleştirilecek. "Sürdürülebilir Kamusal Mekan: Yap-Boz-Yeniden Tasarla" atölyesini ise Dr. Fulya Özmen, Dr. Merve Akansel ve ekip yürütecek.

Çalıştay programında 3 Mayıs Cumartesi günü (yarın) AOÇ Saha Gezisi ve Yerinde Atölyeler (AOÇ), 4 Mayıs Pazar günü Atölye Çalışmaları ve Tartışmalar (ABB Genç Akademi, Ulus), 5 Mayıs Pazartesi günü ise Panel, Çerçeve Konuşmalar ve Atölye Sunuşları (Ankara Kent Konseyi Binası, Gençlik Parkı/Ulus) yer alıyor.