Atatürk Spor Salonu Yeniden İnşa Ediliyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılacak Atatürk Spor Salonu'nda yürütülen çalışmalar ve projeye ilişkin bilgiler meslek odalarıyla paylaşıldı.

Bursa'da 1961 yılında açılan mimari yarışma ile projelendirilen ve inşaatı 1972 yılında tamamlanarak hizmete açılan ancak ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor.

Daha önce 3 bin 100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatları doğrultusunda revize edilerek seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye yükseltilen Atatürk Spor Salonu'ndaki çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen toplantıda Bursa'daki meslek odalarıyla paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hatice Esra Çetintaş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Çakır, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi 2. Başkanı Cenk Köklü, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 2. Başkanı Serdar Atilla Erdem, meslek odalarının üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Atatürk Spor Salonu'nun Bursa için manevi bir değer taşıdığını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, çalışmaların akademik odalarla birlikte istişare halinde sürdürüldüğünü belirtti. Belirli periyotlarla bu toplantıları düzenleyeceklerini aktaran Bingöl, şunları kaydetti:

"Daha önce 3 bin 100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan ve Başkan Mustafa Bozbey'in talimatları doğrultusunda revize edilerek seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye yükseltilen Atatürk Spor Salonu'ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje, yarışmada ödül kazanmış olan tasarımın kurgusu ve sahada yapılan kazı ve zemin iyileştirme çalışma sınırları çerçevesinde İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Erişilebilirlik Standartları ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenen 'seviye 2 salon standartları'na uygun olarak hazırlandı. Mühendislik uygulama projeleri hazırlanmakta. Ayrıca sahada zemin iyileştirme imalatlarına devam ediliyor. Bizler, 'Her şeyi biz biliriz' anlayışında değiliz. Akademik odalarla koordinasyonu sağlayarak süreci yürüteceğiz."

Toplantı, yüklenici firmanın projeye ilişkin sunumu ve soru-cevap kısmıyla devam etti.