Atatürk'ü Anma Konseri Edirne'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlenecek.
Türkocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında 10 Kasım Pazar saat 20.00'da gerçekleştirilecek konserde solistler Gülsemin Gonce ve Ahmet Batırlı sahne alacak.
Konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler icra edilecek.
Müzikseverler konseri ücretsiz izleyebilecek.
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