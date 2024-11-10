Atatürk'ü Anma Mesajı

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Kurtulmuş, "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk'ün hatırasını yad ederken, onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehidlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz. Bu vesile ile milli birlik, bağımsızlık ruhu ve milli egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyid ediyoruz."