Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Futbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Futbol Şenliği Düzenlendi

Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali\'nde Futbol Şenliği Düzenlendi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri içerisinde futbol şenliği düzenlendi. Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından organize edilen futbol şenliğine 11-12 yaşlarındaki 150 çocuk katıldı. Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başlama vuruşunu yaptığı etkinlikte, sporculara plaketler verildi ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

23.05.2024 09:13
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Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl 29'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlerinde futbol şenliği gerçekleştirildi.

25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından futbol şenliği düzenlendi.

Havza Şehir Stadı'ndaki etkinliğe İlk Kıvılcım Spor Kulübü'nün yanı sıra Yılport Samsunspor, Merzifonspor, Samsun Büyüşehir Belediyespor ve Merzifon 2018 Kültürspor takımlarından 11-12 yaşlarındaki 150 çocuk katıldı.

Futbol şenliğinin başlamaya vuruşunu Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz yaptı. Ayvat ve İkiz, daha sonra tribünde maçları takip eden küçük futbolcularla bir süre maçları izledi.

Ayvat, katılımcı genç sporculara teşekkür ederek, "Burada önemli olan kazanmak değil, sporun birleştiriciliği. Havza'ya gelerek festivalimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

İkiz de futbol şenliğine katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde futbolun gelişmesi için çalışan ve festivalimize katkıda bulunan İlk Kıvılcım Spor Kulüp Başkanı Yaşar Karacan'a da ayrıca teşekkür ederim. Festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Müsabakaların ardından Ayvat ve İkiz ile Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, hakim Ahmet Tahsin Altunışık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından sporculara plaket verildi.

Antrenör Murat Ünsal'a ise Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından futbola verdiği emeklerden ötürü plaket sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nde Futbol Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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