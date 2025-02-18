Atatürk'ün Alanya'ya Gelişinin 90. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

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(ANTALYA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin kutlandığı tören programı, bugün Kızılkule önünde yapıldı. Törene Alanya Kaymakam Vekili Adil Karataş, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Burcu Aloğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de şunları söyledi:

"Ata'mızın mirasına sahip çıkıp gençlerimize bırakacağız"

"Ulu Önderi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak için bugün bir araya geldik. Burada pırıl pırıl öğrencilerimiz, Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz var. Onlara baktıkça, ülkemizin güzel yarınlarına olan inancım daha çok yeşeriyor. Yakın tarihimize baktığımızda, Atatürk ve silah arkadaşlarının ne kadar büyük işler başardığını görüyoruz. O dönemin zorlu koşullarında bize bir vatan armağan ettiler. Yerel yöneticiler olarak bizler de bu mirasa sahip çıkarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza bırakacağız.

"Ata'mızın ziyareti kentimiz için büyük bir onur"

18 Şubat 1935 tarihinde, Ulu Önderimiz Atatürk'ü Alanya'da ağırlamak, kentimiz için sadece bir ziyaret değil, büyük bir onur ve dönüm noktası olmuştur. Atatürk, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir vizyon insanıydı. Türkiye'yi modern bir ülke haline getirme yolunda attığı adımlar, bugün bizlere ışık tutmaktadır. İlke ve inkılapları yolumuzu aydınlatmaktadır. Ata'mızın emanet ettiği bu güzel vatanı, çağdaş ve güçlü bir Türkiye idealine uygun şekilde ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonla Alanya'da, turizmden tarıma, sanattan spora kadar birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ilkelerine ve mirasına sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Tören, şiirlerin okuması ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun konserinin ardından sona erdi.