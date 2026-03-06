Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişi Anıldı

Akdeniz Üniversitesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilen etkinlik, dekanlık toplantı salonunda yapıldı.

Emekli Albay Dr. Suat Akgül'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Atatürk'ün şehre olan özel ilgisi ve ziyaretlerinin tarihi önemi anlatıldı.

Sosyal bilgiler eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.