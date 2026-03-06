Atatürk'ün Antalya'ya Gelişi Anıldı - Son Dakika
Atatürk'ün Antalya'ya Gelişi Anıldı

Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişi Anıldı
06.03.2026 14:38
Akdeniz Üniversitesinde, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yılına özel anma programı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilen etkinlik, dekanlık toplantı salonunda yapıldı.

Emekli Albay Dr. Suat Akgül'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Atatürk'ün şehre olan özel ilgisi ve ziyaretlerinin tarihi önemi anlatıldı.

Sosyal bilgiler eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

