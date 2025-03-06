Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı

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(ANTALYA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen kutlama programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya için söylediği; 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünün iltifat değil, Atatürk'ün her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğünün en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programının ardından AKM'de gerçekleşen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Antalyalılar için tarifsiz bir onur"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aksu Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları 'Gazi Aramızda' adlı gösterimi sergiledi. Törende kısa bir konuşma yapan Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin sadece bir ziyaret olmadığını belirterek, "Antalyalılar için tarifsiz bir onur, büyük bir kıvançtır. Antalya sokaklarında o gün Cumhuriyet'in aydınlık yarınlarına duyulan umut ve inanç vardı. Bir hafta boyunda Antalya'yı gezen Ata'mız o tarihe geçen; 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü söylemiştir. Bu sadece bir şehre yapılan iltifat değildir. Ata'mızın her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğün kanıtıdır. O dönem Antalya'ya gelerek bu şehrin geleceğini, turizmini, tarımını, ticaretini ve doğasını görmek kolay sahip olunacak bir yetenek değildir. Antalya Atatürk'ün gözlerinde sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ışığını taşıyan bir kent olarak da parladı." dedi.

Böcek, daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yılına özel düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Törenin ardından Başkan Muhittin Böcek ve Vali Hulusi Şahin ile birlikte öğrencilerin resim sergisini gezdi.