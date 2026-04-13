Atatürk'ün Edremit'e Gelişinin 92'nci Yılı Törenlerle Kutlandı

13.04.2026 15:21  Güncelleme: 16:28
(BALIKESİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 92'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bugün de onun izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak ülkemizin yarınlarını inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Onun ilke ve devrimlerine bağlılık yalnızca bir anma değil; her gün verdiğimiz hizmetin temeli" dedi.

Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 92'nci yılı dolayısıyla Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda başlayan kutlama programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit 19'uncu Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Kurt, Başkan Ertaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kaymakam Odabaş, Garnizon Komutanı Vekili Mehmet Kurt ve Ertaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından Atatürk temalı şiirler okunurken, askeri bando gösterisi de gerçekleştirildi.

Resmi programın ardından Edremit Belediyesi Atatürk Kültür Evi'nde, Atatürk'ün Edremit ziyaretine ait fotoğrafların da yer aldığı bir sergi açıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra Atatürk Kültür Evi'ni gezerek o döneme ait izleri yerinde inceledi.

Ertaş, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, halkımıza eşit, adil ve çağdaş hizmet sunmak en büyük sorumluluğumuz"

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'imize gelişinin 92'nci yıl dönümünü saygı ve gururla kutladık. Kaymakamımız Ahmet Odabaş ve ilçe protokol üyelerimizle birlikte katıldığımız programda, Ata'mızın 1934 yılında kaldığı evi o günkü heyecanla gezip, kentimizin hafızasında bıraktığı izleri ve bizlere emanet ettiği değerleri bir kez daha hatırladık. Bugün de onun izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak ülkemizin yarınlarını inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Onun ilke ve devrimlerine bağlılık yalnızca bir anma değil; her gün verdiğimiz hizmetin temelidir. Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, halkımıza eşit, adil ve çağdaş hizmet sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Atatürk'ün izinde; bağımsızlık, çağdaşlık ve Cumhuriyet değerlerini yaşatma kararlılığıyla bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayimilliye şehri Edremit'imize gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

