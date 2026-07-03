Atatürk'ün Erzurum'a Gelişi Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a Gelişi Kutlandı

Atatürk\'ün Erzurum\'a Gelişi Kutlandı
03.07.2026 13:56
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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107. yılı törenlerle anıldı, milli mücadelenin önemi vurgulandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'nci yılı dönümü nedeniyle düzenlenen tören, Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı bölgesinde başladı. Atatürk'ü temsilen öğrencilerin taşıdığı Türk bayrağı ve poster, Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kent protokolü tarafından karşılandı. Atlı ciritçilerin eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi kortej eşliğinde Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtına kadar taşındı.

Havuzbaşı'nda anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2026. Yani milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 107'nci yıl dönümü. Bu mücadele ki; bundan 107 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile büyür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. İşte böylesine kutlu bir sürecin başlangıcı olan bu günde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin, milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, azim ve kararlılığını ifade ettiğini anlatan Sekmen, "Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında; 'Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız' diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Temmuz 1919'da Dadaşlar diyarına geldi. Mustafa Kemal'in kendi ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, milli mücadelenin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir. 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır" diye konuştu.

Halk oyunları gösterisi ve mehter konserinin ardından Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler Atatürk Evini ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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