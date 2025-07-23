Atatürk'ün Erzurum Ziyareti'nin 106. Yılı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi mesajında, Milli Mücadele'nin ana esaslarının belirlendiği Erzurum Kongresi'nin, 106 yıl önce Erzurum'da toplandığını ve kongrede alınan kararlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu şehirde atıldığını belirtti.

Mondros Mütarekesi ile millete dayatılan ağır şartlara rağmen Erzurum'un, vatanperver duruşu ve vatanın bağımsızlığına olan inancıyla milli mücadelenin fikri teşkilatlanmasında öncü şehirlerden olduğunu ve tüm bağımsızlıktan yana bir tavır aldığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Paşa'nın 23 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişi Milli Mücadele'ye ivme kazandırmıştır. 23 Temmuz'da şehrimizde toplanan Erzurum Kongresi'nde haksız işgallere 'dur' denmiş, manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş, tam bağımsızlık ülkü edinilmiş, Milli Mücadele'de aşama kaydedilmiştir. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da kaldığı süreçte ortaya koyduğu faaliyetler, aziz vatanın işgallerden kurtarılması yolunda hayati öneme sahiptir. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nde vatanın tamamını ilgilendiren duruş, milli ve ulusal çaplı bir hüviyete kavuşarak, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile alçaltılmak ve Anadolu'dan çıkartılmak istenen büyük bir milletin sınırları içindeki milli istiklalini, milli onur ve haysiyetini, varlık ve kimliğini koruma şartlarını belirlediği yer olmuştur."

Vali Çiftçi, Milli Mücadele'nin temel esaslarının belirlendiği Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devletin kuruluşunda emeği olan tüm devlet ve siyaset adamlarını, komutanları, şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andı.