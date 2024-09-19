Atatürk’ün Giresun’u Ziyaretinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk’ün Giresun’u Ziyaretinin 100. Yılı Kutlandı

Giresun'da Atatürk'ün kentteki ziyaretinin 100. yılı ve Gaziler Günü kutlampaları yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

19.09.2024 16:10
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(GİRESUN) - Atatürk'ün Giresun'u ziyaretinin 100'üncü yılı ve Gaziler Günü kutlama programına katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri geleceğe taşımak en önemli görevimizdir. Eğitimde, sanatta, ekonomide ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformlar, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Atatürk'ün Giresun'u ziyaretinin 100'üncü yılı ve Gaziler Günü kutlama programına katıldı. Debboy'dan Atatürk Meydanı'na kortej yürüyüşünün ardından önce Atatürk Meydanı'nda daha sonra ise Giresun Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında tören düzenlendi. Atatürk'ün Giresun'a gelişi canlandırılarak deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye verildi.

Günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fuat Köse, şunları kaydetti:

"Atatürk, bu ziyaretinde bize bir liderin vizyonunu, bir milletin iradesini ve özgürlüğün değerini göstermiştir. O'nun ilkeleri, bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Bugün, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri geleceğe taşımak en önemli görevimizdir. Eğitimde, sanatta, ekonomide ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformlar, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Atatürk, sadece askeri zaferlerin önderi değil; aynı zamanda çağdaş, aydınlık bir Türkiye idealinin de mimarıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Giresun'un geleceği için birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı yineliyorum."

Tören, daha sonra tarihi Millet Bahçesi'ne yürüyüş ve buradaki programla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk’ün Giresun’u Ziyaretinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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