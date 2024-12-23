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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, Milli Mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Temsil Heyeti'nin Ankara'ya yola çıktıklarını ve yol güzergahı üzerinde olan illerde de temaslarını sürdürdüklerini hatırlattı.

24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e geldiklerini aktaran Demiryürek, Kırşehir halkının Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve üyelerini büyük bir coşku içinde karşıladığını, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ilettiklerini anımsattı.

Demiryürek, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması, düzenli ordunun kurulması, milletin tüm varlığıyla bu mücadeleye destek olmasının kurtuluş ümidini daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim vatanın kurtuluşu için verilen bunca emek boşa çıkmamış, halkımızın azim ve kararlılığı sayesinde Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de kutsal vatan topraklarını her türlü tehditten korumak için mücadelesini sonuna kadar sürdürmekte kararlıdır. Kırşehir halkı, Cumhuriyete ulaşan yolu açan Mustafa Kemal Paşa ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onları saygı ve minnetle yad edecektir. İlimize gelişinin 105. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."