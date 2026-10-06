Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yıl dönümü çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yıl dönümü çelenk sunumuyla başladı

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Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sürdü; Başkan Senger, ziyaretin Atatürk'ün Kars'a verdiği değeri gösterdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yılı törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Belediye Başkanı Ötüken Senger, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a, Karslılara ve ülkenin doğusundaki vatandaşlara verdiği değerin ziyaretle güçlü şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a teşriflerinin 102. yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Senger, "Tarih perspektifinden baktığımızda Kars bin yıllık bir Türk yurdudur, Türk-İslam medeniyetinin Kafkasya'ya açılan demir kapısıdır. Sultan Alparslan'ın 1064 yılında fethettiği bu topraklar, 'Anadolu'nun ilk kapısı' unvanıyla Türk milletinin bu coğrafyadaki ebedi tapu senetlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Senger, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk milletinin karakterini, dilini, kültürünü ve tarih bilincini en güçlü şekilde savunan lider hiç şüphesiz Atatürk'tür. O, Türk tarihini sadece Osmanlı veya Selçuklu ile sınırlamamış, kökleri binlerce yıla uzanan büyük bir medeniyet havzası olarak ele almıştır. Türklük şuurunu milli birliğin harcı olarak gören Atatürk, çeşitli nutuklarında şu unutulmaz ifadeleriyle bu gerçeği vurgulamıştır. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü, bir üst kimliğin, bir ortak kaderin, birlikte yaşama iradesinin ve medeniyet gururunun en veciz ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişi dün taşıdığı Cumhuriyet heyecanını bugün bizler de aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz."

Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk ozanları dinleti sundu, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Program, Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle son buldu.

Kaynak: AA
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