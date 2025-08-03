Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon çelenkleri sunuldu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Katılımcılar daha sonra, Zafer Alanı'ndaki, Mustafa Kemal'in Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne doğru, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı "Ordu Marşı" eşliğinde yürüdü.
Program müze evinin ziyaretinin ardından son buldu.
Törene, mülki ve askeri erkan katıldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Konya Ziyaretinin 105. Yılı - Son Dakika
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