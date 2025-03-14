Atatürk'ün Mezuniyet Yıldönümü Anma Töreni

(ANKARA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 126'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde anma töreni yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi" ifadelerine yer verildi.
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