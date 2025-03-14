Atatürk'ün Mezuniyet Yıldönümü Anma Töreni - Son Dakika
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Atatürk'ün Mezuniyet Yıldönümü Anma Töreni

Manastır'da Atatürk'ün askeri idadiden mezuniyetinin 126. yılı kutlandı.

14.03.2025 14:01
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(ANKARA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 126'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde anma töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mezuniyet Yıldönümü Anma Töreni - Son Dakika

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