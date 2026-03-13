Atatürk'ün Mezuniyet Yılı Anıldı
Atatürk'ün Mezuniyet Yılı Anıldı

Atatürk\'ün Mezuniyet Yılı Anıldı
13.03.2026 18:19
Kuzey Makedonya'da Atatürk'ün askeri idadiden mezuniyetinin 127. yılı anma töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 127. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

"Manastır Şehir Müzesi" olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'ndeki törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ramazan Toper, Kuzey Makedonya Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanı Tuğgeneral Lulzim Nuredini, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Admir Shabani, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski'nin yanı sıra siyasetçiler, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı."

Tören, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Manastır, asırlar boyu iç içe yaşayan halklarımızın, dost ve kardeşliğimizin ortak tarihinde önemli bir konuma sahiptir." dedi.

Manastır'ın, Kuzey Makedonya'nın siyasi, ekonomik, tarihi ve kültürel sahnesinde müstesna bir yer tutan bir şehir olarak Askeri İdadiye ev sahipliği yaptığını aktaran Ulusoy, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün eğitim gördüğü, zengin kültür atmosferini soluduğu bu topraklar, ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü oluşturan Makedonya Türk toplumunun da vatanıdır. Köklü tarihimiz ve ortak kültürümüzün halklarımız için zenginlik kaynağı olmasından iftihar ediyoruz. Atatürk'ün Makedonya Türk toplumu ve buradaki gençlerimiz için ilham kaynağı olmaya devam edeceğine inancım tamdır."

"Kuzey Makedonya, Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez unsuru"

Tuğgeneral Toper de 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılan kapılarından biri olan Manastır'daki Askeri İdadi'de dönemin aydın hocalarından aldığı eğitimin, genç Mustafa Kemal'de milli şuur ve tarih bilincinin oluşmasında çok etkili olduğunu anlattı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez unsuru olduğuna inandığına işaret eden Toper, "Hiç şüphesiz iki ülke arasındaki güçlü bağın oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün payı çok büyüktür. Dolayısıyla onun mezun olduğu Manastır Askeri İdadisi'nde düzenlenen törenin ve bu tarihi mekanın, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendiren etkenlerden biri olduğuna inancımız tamdır." diye konuştu.

"Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve ilişkiler artarak devam etmektedir"

Toper, Türk-Makedon dostluğunun bölgedeki barış ve istikrara önemli katkı sağladığını kaydederek, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve ilişkiler, ortak tarih ve geçmişten aldığı güçle, geleceğe karşılıklı güvenle, birbirine bağlı sarsılmaz şekilde artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Nuredini, Manastır'ın derin bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehir olduğuna işaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şehirde bilgi, disiplin ve değerlerin temelini attığını kaydetti.??????? Nuredini, "Atatürk, sadece milletini zor zamanlarda yöneten bir lider olmakla kalmayarak, aynı zamanda modern ve güçlü bir devletin temellerini de atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti ve anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Makedonya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mezuniyet Yılı Anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Atatürk'ün Mezuniyet Yılı Anıldı - Son Dakika
