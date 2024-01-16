Atatürk\'ün Osmaniye\'ye Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı

Bahçeli\'den, Livaneli ve İmamoğlu\'na ağır mı ağır sözler

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99'uncu yıldönümü kutlandı.

İlk tören Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapıldı. Buradaki törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler, taşıdıkları Türk bayrağını, 'Şehitlerimizin kanından rengini alan, ulusumuzun sembolü olan, büyük bir gurur ve onurla taşıdığımız şanlı ay yıldızlı bayrağımızı öpüyor ve teslim ediyorum' diyerek, Vali Yılmaz'a takdim ettiler. Vali Erdinç Yılmaz ise şanlı al bayrağımızı öperek teslim aldı. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu. Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Rüstem Mert Kıraç, 'Bir tutkudur Mustafa Kemal' isimli şiirini okudu. Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliğinin konserinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Askeri bando eşliğinde, tören bölüğü, protokol, öğrenciler ve halkın katılımıyla tren garından Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada, Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş ve Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Yılmaz tarafından şeref defteri imzalandı. (DHA)