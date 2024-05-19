Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı anlatıldı

Atatürk\'ün Samsun\'a ilk adımı anlatıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı 'Yüzyıllık Destan: Ateş' oyunu Samsun'da sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

19.05.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu Samsun'da sahnelendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Emre Başer'in canlandırdığı oyunun metin yazarı Haluk Özenç, yönetmeni ise Barış Erdenk. Oyunun proje koordinatörlüğünü, Gonca Eryiğit üstleniyor.

"Yüzyıllık Destan: Ateş"in dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, müziği Gürkan Çakıcı, koreografisi ise Sibel Erdenk'in imzasını taşıyor.

19 Mayıs 1919'dan Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadar ülkede neler yaşandığını, Atatürk ve silah arkadaşlarının beraber çıktıkları Milli Mücadele yolculuğunu ve Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini konu alan oyunda Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Akın Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır ve Doruk Altunkaya rol alıyor.

Oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik, Destan, Samsun, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement