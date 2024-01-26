Atatürk\'ün Turgutlu\'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı.

İlçe garında başlayan törende Uşak- İzmir seferini yapan trenle getirilen Atatürk portresi ve Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Turgutlu Kaymakam Vekili ve Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur'a verildi.

Turgutlu Garı'ndaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende ise Kaymakam Temur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenlere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.