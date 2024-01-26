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Atatürk'ün Turgutlu'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Turgutlu'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı. Törenlerde Atatürk portresi ve Türk bayrağı öğrenciler tarafından yetkililere teslim edildi. Törenler halk oyunları gösterisi ve çelenk sunma ile tamamlandı. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de törenlere katıldı.

Atatürk\'ün Turgutlu\'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı
26.01.2024 - 14:02,
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı.

İlçe garında başlayan törende Uşak- İzmir seferini yapan trenle getirilen Atatürk portresi ve Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Turgutlu Kaymakam Vekili ve Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur'a verildi.

Turgutlu Garı'ndaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende ise Kaymakam Temur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenlere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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