Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki Üniversitelerle İşbirliği Yaptı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki Üniversitelerle İşbirliği Yaptı

Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki bazı üniversiteler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar gibi konular üzerine işbirliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'daki üniversiteleri ziyaret ederek, Astana Büyükelçiliği, TİKA Astana Program Koordinasyon Ofisi ile Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesi yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve uluslararası rekabet edebilirlik için anlaşmalar imzalandı. Rektör Çomaklı, bu işbirliklerinin eğitim ve araştırma alanında yeni fırsatlar sunacağına inandığını belirtti.

16.07.2024 17:01
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Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki bazı üniversiteler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar gibi konular üzerine işbirliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu doğrultusunda dünya üniversiteleri ile işbirliği anlaşmalarını genişletmek amacıyla Kazakistan'daki bazı üniversiteleri ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, ziyaretlerinde Astana Büyükelçiliği, TİKA Astana Program Koordinasyon Ofisi ile Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektör Çomaklı, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaretinde Büyükelçi Mustafa Kapucu ile 2 ülke arasındaki akademik işbirliği imkanlarını görüştü.

TİKA ziyaretinde, Kazakistan'daki Türk okulları ile üniversiteleri arasında çeşitli projelerde işbirliği yapılması için mutabakat sağlanırken üniversitelere yapılan ziyaretlerde de öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri görüşüldü, üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin artırılması hedeflenen anlaşmalar imzalandı.

Rektör Çomaklı, ziyaretlerinin iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesi için önemli olduğunu belirterek, "İmzalanan anlaşmalar hem Atatürk Üniversitesine hem de Kazakistan'daki üniversitelere büyük katkılar sağlayacaktır. Bu işbirliklerinin, eğitim ve araştırma alanında yeni fırsatlar sunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki Üniversitelerle İşbirliği Yaptı - Son Dakika

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