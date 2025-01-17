Atatürk ve Ankara Üniversiteleri İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk ve Ankara Üniversiteleri İş Birliği Geliştiriyor

Atatürk ve Ankara Üniversiteleri İş Birliği Geliştiriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, Ankara Üniversitesi ile ortak projeler üzerinde görüşmeler yaptı.

17.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaret ettiği Ankara Üniversitesi ile iş birliği yaparak ortak projelerle ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapmayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

İki köklü eğitim kurumu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanın yanı sıra, çeşitli akademik projelerde iş birliği yapılması konuları ele alınan görüşmede, eğitim ve araştırma alanında sürdürülebilecek ortak projeler, ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapma imkanları masaya yatırıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ziyarette, üniversitelerin bilgi üretme ve topluma hizmet sunmadaki rolüne değinerek, "Eğitim ve bilimsel araştırmalar, kurumlarımızın ortak değerleri. Ankara Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eski bir Atatürk Üniversitesi mensubu olarak görev yaptığım dönemde edindiğim bilgi ve deneyimler, bugün akademik kariyerimde önemli bir yer tutuyor. İki üniversite arasındaki iş birliğinin hem akademik camiaya hem de ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum." diye kaydetti.

Ziyaret, görüşülen konuların iki üniversite arasındaki iş birliğini derinleştireceği ve yeni açılımlara vesile olacağı temennisiyle sona erdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaret programları kapsamında, Ankara Üniversitesindeki Bütünleşik Araştırma Merkezini (BÜTAM) de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Politika, Eğitim, Güncel, Rektör, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk ve Ankara Üniversiteleri İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:13:57. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk ve Ankara Üniversiteleri İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.