Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun'a Çıkışının 105. Yılı Deniz Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun'a Çıkışının 105. Yılı Deniz Geçit Töreniyle Kutlandı

Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun\'a Çıkışının 105. Yılı Deniz Geçit Töreniyle Kutlandı

Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 105. yılı nedeniyle denizde geçit töreni düzenlendi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Gümrük Müdürlüğünün gemi, bot ve römorkörleri, Samsun Yelken Kulübünün yatları, yelkenlileri ile balıkçı tekneleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Samsun Limanı'nda gerçekleştirilen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katılarak, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemini vurguladı. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

19.05.2024 14:59
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Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 105. yılı nedeniyle denizde geçit töreni gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Gümrük Müdürlüğünün gemi, bot ve römorkörleri, Samsun Yelken Kulübünün yatları, yelkenlileri ile balıkçı tekneleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Liman içinde deniz taşıtlarıyla geçit töreni yapıldı.

Programı takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılının kentte görkemli şekilde kutlandığını belirtti.

Doğan, "Samsun için çok önemli bir gün yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da kurtuluş meşalesini yaktığı, Anadolu'daki Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere çıktığı şehir Samsun. Dolayısıyla Samsun çok önemli. Bugün Samsun'a Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden insanlar geldi. Samsun gerçekten önemli bir günü yeniden yaşamanın mutluğunu yaşıyor." dedi.

Düzenlenen gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA

Halit Doğan, Karadeniz, Samsun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun'a Çıkışının 105. Yılı Deniz Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika

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