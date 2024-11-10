Atatürk, Vefatının 86. Yılında Ataşehir'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk, Vefatının 86. Yılında Ataşehir'de Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Ataşehir'de gerçekleştirilen törenle anıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma kararlılıklarını vurguladı.

10.11.2024 11:50  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yılında Ataşehir'de anıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet'in evlatları olarak, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

GaziMustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Ataşehir'de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8.30'da gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma sunumuyla başladı. Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saygı duruşu sırasında cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da durarak Atatürk'e olan saygılarını gösterdi.

Törene Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tören sonrası yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde, onun mirasına sahip çıkmak ve ideallerini yaşatmak için bir araya geldik. Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet'in evlatları olarak, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız. O'na olan sevdamız, sonsuza dek sürecek, her zaman kalbimizde, düşüncelerimizde ve yaşantımızda var olacak. Atatürk'ü ve onun ideallerini anarken, ona olan bağlılığımız bir kez daha büyüyerek pekişiyor."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Onursal Adıgüzel, Kültür Sanat, Ataşehir, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Vefatının 86. Yılında Ataşehir'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:20:13. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk, Vefatının 86. Yılında Ataşehir'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.