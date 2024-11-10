Atatürk, Vefatının 86. Yılında Ataşehir'de Anıldı

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(İSTANBUL)- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yılında Ataşehir'de anıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet'in evlatları olarak, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

GaziMustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Ataşehir'de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8.30'da gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma sunumuyla başladı. Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saygı duruşu sırasında cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da durarak Atatürk'e olan saygılarını gösterdi.

Törene Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tören sonrası yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde, onun mirasına sahip çıkmak ve ideallerini yaşatmak için bir araya geldik. Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet'in evlatları olarak, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız. O'na olan sevdamız, sonsuza dek sürecek, her zaman kalbimizde, düşüncelerimizde ve yaşantımızda var olacak. Atatürk'ü ve onun ideallerini anarken, ona olan bağlılığımız bir kez daha büyüyerek pekişiyor."