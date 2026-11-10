Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anıldı - Son Dakika
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Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anıldı

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Atatürk, vefatının 88\'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda anıldı
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Atatürk, vefatının 88\'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayata veda edişinin 88'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı; saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

(İSTANBUL) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Saat tam 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 88'inci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın ve siyasi parti temsilciler de katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından kısa bir açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Büyük bir kalabalık var. Bu yağmura rağmen insanların bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, birinci cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaları beni çok mutlu ediyor. Buradan Cemal Reşit Rey salonuna gideceğiz ve orada bir anma yapacağız. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz ve orada anmamızı gerçekleştireceğiz. Yine gün içinde saat 15.00'te Florya Ormanı'nda Atatürk için anma yürüyüşü yapacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz Florya'ya yürüyüş için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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