Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 340 şubesi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. ADD, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' programının iptali için Danıştay'a dava açtığını belirtti. Bakan Tekin tarafından tanıtılan ve onaylanan eğitim programına yönelik ADD şubeleri suç duyurusunda bulunarak Danıştay'da dava açtı.

28.06.2024 23:21
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(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 340 şubesi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. ADD'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" programının iptali için Danıştay'a dava açıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.06.2024 tarihinde onaylanıp yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'" eğitim programına yönelik Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 340 şubesi harekete geçti. Bakan Tekin hakkında şuç duyurusunda bulunan ADD şubeleri eğitim programının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.06.2024 tarihinde onaylanan yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli eğitim programının Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 42. Maddesinde 3. Fıkrasında belirtilen "Eğitim Öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır"' hükmüne aykırı olarak yürürlüğe koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından, 20.06.2024 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve akabinde "Eğitim programının" iptali için 24.06.2024 tarihinde Danıştay'a dava açılmıştır. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezimize bağlı 340 şube ve üyeleri 28.06.2024 tarihinde bulundukları İl ve İlçelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında basın açıklaması ve suç duyurusunda bulunmuşlardır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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