Atçılar Köyü\'nde Kış Ürünleri Üretimi Başladı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar Köyü Yaylası'nda çıkan köylüler, kışlık ürünleri üretmeye başladı. Çökelek, yağ ve peynir yapan köylülere destek için sulama göleti inşa edildi. Çobanlar için de konteyner ev kurulan yaylada köylülerin isteği yolların düzenlenmesi ve ağıl zemininin iyileştirilmesi.

Arpaçay ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Atçılar köyünde yaşayanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin metre rakımdaki yaylaya göç etti. Kendi imkanlarıyla yaylada adeta yeni bir yerleşim yeri kuran köylülerin yaşamını kolaylaştırmak için bir gölet ve çoban evleri kuruldu. Çobanlar için yerleştirilen, mutfak, banyo, tuvalet, buzdolabı ve dinlenme alanı bulunan konteynerler hizmete alındı. Yaylada hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.

Sabah erken saatlerde güne başlayan köylüler, üretim için aralıksız çalışıyor. Kadınların sabah ve akşam süt sağımı yaptığı büyükbaş hayvanlar meraya çıkarılıyor. Sağımı yapılan sütün bir bölümünü toplayıcılara teslim eden kadınlar, kalanıyla da çökelek, tereyağı, yağlı peynir ve kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Kadınlar, aile ekonomisinin yanı sıra yayla kültürünün yaşatılmasına da destek sağlıyor. Yaylada üretimin önemli bir bölümünü üstlenen kadınlar, hayatlarından memnun olduklarını söyledi.

Yaylada birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirten Muhtar Mehmet Yerli, yayla içi yolların düzenlenmesi ve büyükbaş hayvanların gece kaldığı ağıl bölümünün zemininin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Yağışlı havalarda süt toplama araçlarının ulaşımda güçlük yaşadığını dile getiren Yerli, "Bu bir şikayet değil, bir taleptir. Köy olarak birçok hizmeti kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak ağılın zemin düzenlemesi ve yayla içi yolların iyileştirilmesi için kurumlarımızdan destek bekliyoruz. Yapılacak küçük bir çalışma hem hayvanlarımızın sağlığı hem de üreticilerimizin emeği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Atçılar köyü halkının devlet desteği, gurbetçilerin katkıları ve kendi imkanlarıyla birçok hizmeti hayata geçirdiğini belirten Yerli, büyükbaş hayvancılığın köyün en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu kaydederek, "Bizim amacımız köyümüzü ve yaylamızı daha yaşanabilir hale getirmek. Devletimize yük olmadan elimizden geleni yapıyoruz. Eksik kalan noktalarda da yetkililerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.