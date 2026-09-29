ATD Başkanı Ünsal, Çeşme'de temmuz-ağustos doluluğunun yüzde 85-90'ı aştığını söyledi - Son Dakika
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ATD Başkanı Ünsal, Çeşme'de temmuz-ağustos doluluğunun yüzde 85-90'ı aştığını söyledi

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ATD Başkanı Ünsal, Çeşme\'de temmuz-ağustos doluluğunun yüzde 85-90\'ı aştığını söyledi
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Çeşme'de temmuz ve ağustosta birçok tesiste doluluk yüzde 85-90'ın üzerine çıkarken hafta sonları yüzde 100'e yaklaştı. ATD Başkanı Kerem Ünsal, yaz yoğunluğunu kışa da taşıyıp 12 ay yaşayan turizm destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

ALAÇATI Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal, İzmir'in Çeşme ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 85-90'ın üzerine çıktığını, hafta sonlarında ise yüzde 100'e yaklaştığını belirtip, yaz sezonundaki hareketliliği kış aylarına da yaymayı hedeflediklerini söyledi.

ATD Başkanı Kerem Ünsal, Çeşme'de 2026 yaz sezonundaki doluluk oranlarını genel olarak olumlu değerlendirdiğini söyledi. Ünsal, şu an hedeflerinin kış turizmini canlandırmak olduğunu kaydetti. Ünsal, "Sezonun başlangıcında, özellikle haziran ayında okulların geç kapanmasının da etkisiyle beklentimizin biraz altında kalan bir dönem yaşadık. Ancak temmuz ve ağustos aylarında ciddi bir hareketlilik oldu. Eylül ayında da hava koşullarının güzel gitmesi, etkinlikler ve organizasyonlarla beraber sezonun uzadığını gördük. Tabii burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olması, turizm ekonomisinin bütün paydaşlarının aynı oranda iyi bir sezon geçirdiği anlamına gelmiyor. Ülkemizdeki ekonomik koşullar, artan işletme maliyetleri ve misafirlerin harcama alışkanlıklarındaki değişiklik özellikle restoran ve diğer turizm işletmelerinde kendisini hissettirdi" dedi.

'HEDEFİMİZ 12 AY YAŞAYAN BİR TURİZM DESTİNASYONU OLUŞTURMAK'

Çeşme genelinde sezon ortalamasının tesisin konumuna, segmentine ve dönemine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 70-80 bandında bir oranı yakaladıklarını belirten Kerem Ünsal, "Temmuz ve ağustos gibi yüksek sezonda birçok tesiste yüzde 85-90 ve üzeri, özellikle hafta sonlarında ise yüzde 100'e yaklaşan doluluklar gördük. Dolayısıyla konaklama açısından başarılı diyebileceğimiz bir sezon geçirdik. Asıl hedefimiz bundan sonra bu yoğunluğu yalnızca 60-90 günlük yaz dönemine sıkıştırmamak. Artık Çeşme ve Alaçatı'yı sadece deniz-kum-güneş destinasyonu olarak değerlendirmiyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli hedefimiz, yaz sezonundaki hareketliliği kış aylarına da yayarak 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu oluşturmak" diye konuştu.

ÇEŞME'DE KIŞ TURİZMİ İÇİN ÇOK BÜYÜK AVANTAJLAR VAR

Çeşme'nin kış turizminin için çok büyük avantajları olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle devam etti:

"Gastronomi, termal ve sağlık turizmi, spor turizmi, kongre ve toplantılar, festivaller, kültür-sanat etkinlikleri ve özellikle hafta sonu turizmi konusunda ciddi bir potansiyelimiz bulunuyor. Kış döneminde tek başına otelleri açık tutmak yeterli değil. Restoranından çarşısına, etkinliğinden ulaşımına kadar destinasyonun bütün olarak yaşaması gerekiyor. Kamu, yerel yönetimler, turizm STK'ları ve özel sektör birlikte hareket ederse Çeşme'de sezonu önce 6-8 aya, ardından da gerçek anlamda 12 aya yayabileceğimize inanıyorum. Bizim temel hedefimiz artık 'Çeşme'de sezon ne zaman başlıyor' sorusunu ortadan kaldırmak. Çeşme'de turizm 12 ay devam etmeli."

Kaynak: DHA
AğustosEkonomiTurizmGüncelÇeşmeSon Dakika

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