Ateş Serbest 2024 Faaliyeti... Bakan Güler: "Çatışmalar Ordumuzun Harbe Hazırlık Seviyesi ve Etkinliğini Artırmasını Zorunlu Kılmaktadır" - Son Dakika
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Ateş Serbest 2024 Faaliyeti... Bakan Güler: "Çatışmalar Ordumuzun Harbe Hazırlık Seviyesi ve Etkinliğini Artırmasını Zorunlu Kılmaktadır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Polatlı'da yapılan ''Ateş Serbest-2024'' faaliyetinde, "Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son bir yıldır İsrail’in Filistin’de, Gazze’de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan’a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır'' dedi.

10.10.2024 19:05
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Polatlı'da yapılan "Ateş Serbest-2024" faaliyetinde, "Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır" dedi.

Ateş Serbest-2024 Faaliyeti,  Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet'in katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.

Bakan Güler, faaliyet sonunda yaptığı konuşmada, 'Ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz" dedi.

Güler, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli faaliyetlerinden biri olan Ateş Serbest-Tatbikatı vesilesiyle sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir asır önce üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda istiklal ve istikbalimiz için şanlı bir mücadele veren kahraman ordumuz tarihe altın harflerle geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer elde etmiştir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ayrıca dün, terörle mücadelede şehit olan kahraman silah arkadaşımız Sefer Alan'a Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

"Büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum"

İcra edilen bu kapsamlı faaliyette Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ve etkili mühimmatı ile kahraman personelimizin bunları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok sayıda farklı cins silah ve silah sistemimizin ilk defa etkinlik gösterdiği bu tatbikatta; yeni nesil fırtına obüslerinden, silah tespit radarlarına, paramotorlardan, geliştirilmiş insansız kara ve hava araçlarına, uzaktan komutalı silah sisteminden, robotik kollu METİ aracına kadar muhtelif çap ve tesirdeki araç ve gereçlerimizin hareket kabiliyetleri ile başarılı atışlarını açıkça ortaya koymalarını memnuniyetle müşahede ettik.

"Kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz"

Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği sistemlerin etkinliğinin bir kez daha ortaya konduğu bu tatbikatla; Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yetenekleri görülmüştür. Aynı zamanda personelimizin farklı çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da tatbikat müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Elbette ki bu tatbikattan da elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz.

"İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü..."

Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır. Dolayısıyla bu kritik ortamda caydırıcılığımızı, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabiliriz. Bu bağlamda ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz.

Son olarak Lübnan'a yönelen İsrail saldırıları karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile bölgede bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerinidost Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimiz, dün Beyrut'a ulaştılar. Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız ile yaptığımız koordinasyon sonucunda gerçekleştirilen bu insani yardım operasyonumuzda; 300 ton yardım malzemesi Lübnan makamlarına teslim edilirken vatandaşlarımızı alan gemilerimiz de planlandığı şekilde harekete geçmiştir.

"TCG Sancaktar'ın 378 kişi ile gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir"

Bu kapsamda TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50'den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin'e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30'da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde Beyrut Limanı'ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Bu operasyon; kahraman ordumuzun üstlendiği görevlerdeki icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şanlı ordumuzun üstlendiği bu görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü daima diri tutması için de eğitim ve tatbikatlarımıza aralıksız devam ediyoruz.Dolayısıyla her bir tatbikat faaliyetini ayrıntılı planlayıp gerçek muharebe koşullarına yakın şekilde icra ederek personelimizi modern harp konseptine en uygun biçimde eğitiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ateş Serbest 2024 Faaliyeti... Bakan Güler: 'Çatışmalar Ordumuzun Harbe Hazırlık Seviyesi ve Etkinliğini Artırmasını Zorunlu Kılmaktadır' - Son Dakika

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