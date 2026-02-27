Ateşkes Aşındı: Gazze'de 7 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ateşkes Aşındı: Gazze'de 7 Filistinli Öldü

27.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam etti; 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre karnından yaralı olarak Şifa Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Ahmed Sa'd Gabn burada hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin orta kesiminde, Nasır Hastanesi yakınındaki bir okulun bahçesine kurulan çadırın İsrail tarafından bombalanması sonucu 37 yaşındaki İyad el-Attal yaşamını yitirdi.

Saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaralandı.

Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sahur vaktinde bir araya gelen sivillere yönelik hava saldırısında ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bureyc Mülteci Kampı girişinde, Salahaddin Caddesi üzerindeki bir polis kontrol noktası İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis ise ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkes Aşındı: Gazze'de 7 Filistinli Öldü - Son Dakika

Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:10:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Ateşkes Aşındı: Gazze'de 7 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.