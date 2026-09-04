Ateşkes Döneminde Gazze'de 1334 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Ateşkes Döneminde Gazze'de 1334 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde ateş açması sonucu 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 1334 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentinin kuzey ve doğu kesimlerinde ateş açtı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un kuzeyinde ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde uygulamaya konan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkes Döneminde Gazze'de 1334 Filistinli Öldü - Son Dakika

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