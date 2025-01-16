Ateşkes, Filistinlilerin Yaralarını Sarmaya Yetmez

Güncel

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Filistinlilerin parçalanmış hayatlarını onarmaya yetmeyeceğini bildirdi.

Callamard, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya dair yazılı açıklama yaptı.

Ateşkes anlaşmasının sağlandığı haberinin, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli mağdurlara bir nebze olsun rahatlama sağlayacağını belirten Callamard, ancak bunun, acı şekilde "çok geç kalınmış bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, "15 aydan fazla süredir yıkıcı ve amansız bombardımanlara maruz kalan, tekrar tekrar evlerinden edilen ve yiyecek, su ve temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler için kabus, bombalar dursa bile sona ermeyecek." ifadesini kullandı.

Agnes Callamard, trajik şekilde gecikmiş ateşkesin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımıyla parçalanmış Filistinlileri hayatlarını onarmaya yetmeyeceğinin altını çizdi.

"İsrail sivilleri eşi benzeri görülmemiş açlık seviyesine mahkum etti"

Af Örgütü Genel Sekreteri, sayısız yakınını kaybeden, birçok durumda tüm aileleri yok olan veya evleri enkaza dönüşen Filistinliler için çatışmaların sona ermesinin, yıkılmış hayatlarını onarmak ya da travmalarını iyileştirmek için başlangıç bile olmadığını dile getirdi.

Callamard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, hem İsrail'de hem de işgal altındaki Filistin toprakları genelindeki aileler için rahatlama sağlayacak ancak onların esaret altında yaşadığı acıları silemeyecek. Kaybedilecek vakit yok. İsrail'in Gazze'ye insani yardımı sürekli ve kasıtlı şekilde engellemesi, sivilleri eşi benzeri görülmemiş açlık seviyesine mahkum etti ve çocuklar açlıktan öldü. Şu ana kadar İsrail'i hukuki yükümlülüklerine uymaya ikna etmede utanç verici şekilde başarısız olan uluslararası toplum, İsrail'in derhal hayati yardım malzemelerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaşmasını sağlaması için harekete geçmelidir. Bu, yaralı ve hastaları tedavi etmek için gerekli tıbbi malzemelerin girişinin sağlanmasını ve sağlık tesisleri ile diğer hayati altyapının acilen onarılmasını da içermektedir."

İsrail'in işlediği suçlara karşı adalet ve tazminat garantisi talebi

Callamard, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını hızlı şekilde kaldırılmadığı sürece bu acıların devam edeceğini dile getirerek, ayrıca, bağımsız insan hakları gözlemcilerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve ihlallerin boyutunun ortaya çıkarılması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"Bu kadar çok şey kaybeden Filistinliler için korkunç suçlar karşısında adalet ve tazminat garantisi olmadığı sürece kutlanacak çok az şey var." diyen Callamard, bu çatışmanın kök nedenleri ele alınmadıkça, Filistinliler ve İsraillilerin haklar, eşitlik ve adalet üzerine kurulu daha parlak gelecek için umut bile besleyemeyeceğini söyledi.

İsrail'in, Filistinlileri baskı altına almak ve kontrol etmek için uyguladığı acımasız apartheid sisteminin yıkılması gerektiğinin altını çizen Callamard, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline bir an önce son vermesi gerektiğini belirtti.

Agnes Callamard, diğer devletlerin de İsrail'in cezasızlığını sona erdirmek ve hukuk düzenine olan inancı yeniden tesis etmek için hayati role sahip olduğunu ifade etti.