Ateşkes Sonrası İsrail Saldırıları: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ateşkes Sonrası İsrail Saldırıları: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in ateşkes sonrası saldırılarında 27'si çocuk, 31'i kadın 101 Filistinli öldü, 264 yaralı var.

17.01.2025 13:54
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İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 27'si çocuk, 31'i kadın, 101 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 27'si çocuk ve 31'i kadın, 101 Filistinlinin öldürüldüğünü bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 82'sinin Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaştı.

Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkes Sonrası İsrail Saldırıları: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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