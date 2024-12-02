Ateşkes Takibi için Komite Oluşturuldu

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BEYRUT, 1 Aralık (Xinhua) -- İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında yapılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izleyecek beş kişilik komite önümüzdeki 48 saat içinde çalışmalarına başlayacak.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı güvenlik kaynaklarının pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre komiteye kısa süre önce Lübnan'a gelen ABD'li General Jasper Jeffers başkanlık ederken, Lübnan ordusundan Tuğgeneral Edgar Lowndes ise komitede Lübnan'ı temsil edecek. Komitenin diğer üyeleriyse Fransa, İsrail ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşacak.

İsrail ve Hizbullah, yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmalara çarşamba gününün erken saatlerinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla son vermişti.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, komitenin çalışmalarına hazırlık olarak Lübnan ordusunun, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve Lübnan'ın güneyinde yaşayanlara yaptığı tahliye uyarılarını içeren bir liste hazırladığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail'in pazar günü de İbl Pınarı kasabasının dış kısımlarındaki Mercayun Ovası'nı ve Deyr Mimes ve Yarun köylerini topçu ateşine tutarak ihlallerini sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde doğu sınırı bölgesinde bulunan Hiyam kasabasındaki yaklaşık 20 evi havaya uçurdu.

Bir gün önce Lübnan'ın güneyinde yönelik hava saldırısı düzenleyerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve en az 6 kişinin yaralanmasına neden olan İsrail ordusu söz konusu saldırıların İsrail'e "tehdit oluşturan" faaliyetlere yönelik yürütüldüğünü iddia etmişti.