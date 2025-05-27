Ateşkes ve Esir Taksisi Ümitleri Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için önümüzde 2 günde gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff ve Boehler'in Gazze'deki İsrailli esir yakınlarıyla görüştüğünü aktardı.

Görüşmede Trump'ın temsilcilerinin esir yakınlarına, "Önümüzdeki 2 gün içinde gelişme olmasını umuyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı bir video mesajda, "bugün olmazsa yarın" esir takası konusunda bir haber verebileceklerini söylemişti.

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından İsrailli esir yakınlarının, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'i arayarak bilgi istediği kaydedildi.

KAN, görüşme sonrasında esir yakınlarından kaynakların Netanyahu'nun açıklamasını "talihsiz" ve "profesyonellikten yoksun" olarak yorumladığını belirtti.

Netanyahu'nun, daha sonra Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalinin İsraillilerce kutlandığı "Kudüs Günü" etkinliklerinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "bugün değilse yarın, yarın değilse sonraki gün esirler konusunda açıklama yapacağız demek istediğini" söylediği aktarıldı.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.