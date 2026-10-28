Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırılarında 24 saatte 3 ölü, 11 yaralı kaydedildi - Son Dakika
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Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırılarında 24 saatte 3 ölü, 11 yaralı kaydedildi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarında son 24 saatte hastanelere 3 cenaze ve 11 yaralının ulaştığını bildirdi. Bakanlığa göre 10 Ekim 2025'ten bu yana 1568 kişi öldü, 5 bin 649 kişi yaralandı; enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı ise 845.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 3 kişinin cenazesi ile 11 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1568 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 649 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 845 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 564'e, yaralı sayısının 175 bin 770'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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