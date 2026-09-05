Ateşkese Rağmen İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Saldırdı ve 3 Kişi Öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ile Sur kentlerinde düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Nebatiye kentindeki Seyyide el-Masume Parkı'nda bulunan bir namazgaha hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Ramadiyye beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, dün akşam, Nebatiye kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtilmişti.