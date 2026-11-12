Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 7 belde İsrail ordusunun saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 7 belde İsrail ordusunun saldırısına uğradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Güney Lübnan vilayetlerine bağlı 7 beldeye karadan ve havadan saldırdı. Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişi öldü.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılar düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye ve Güney Lübnan vilayetlerine bağlı 7 beldeye düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Nebatiye'de Mercayun ilçesine bağlı Kantara ve Bint Cubeyl'e bağlı Kunin beldelerine yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirildi.

Bint Cubeyl'e bağlı Reşaf beldesine topçu ateşiyle saldırı düzenlenirken Sırbin beldesinde de makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Hasbaya ilçesindeki Kefr Şuba beldesinde ise İsrail'e ait insansız bir hava aracından (İHA) çiftçilerin yakınına 2 ses bombası atıldı.

Meyfedun beldesinde de 3 İHA infilak etti ve bunlardan 2'si evlerin çatısına düştü.

Güney Lübnan ilinin Sur ilçesine bağlı El-Mansuri beldesinde de topçu ateşiyle saldırı düzenlendi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
PolitikaBeyrutGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
18:02
Aylin Kotil’den Sarıgül’ü zora sokacak iddialar İşte savcılık ifadesi
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 18:15:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 7 belde İsrail ordusunun saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android