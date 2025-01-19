Ateşkesin Önemi Vurgulandı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, insani yardımların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Lahbib, X hesabından Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ile esir takası anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ateşkesin, Gazze'de ihtiyaç sahibi sivillere insani yardımın ulaştırılabilmesi için "hayati önem taşıdığını" vurgulayan Lahbib, bunun sürmesi gerektiğini kaydetti.

Lahbib, "İnsani yardımların ulaştırılması için erişime ihtiyacımız var. Çocuklar ölüyor ve daha fazla can kaybını önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.